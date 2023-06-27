تعاني من مرض نفسي.. كواليس انتحار فتاة قفزًا من الطابق الـ12 بالطالبية

كشفت التحريات الأولية لمباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة في واقعة العثور على أشلاء فتاة إثر سقوطها على سقف محل من الطابق الـ12 وتناثر أشلائها بالأرض بشارع متفرع من شارع الأندلس بدائرة القسم، أن المتوفاة أقدمت على إنهاء حياتها قفزا لمعاناتها من مرض نفسي ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع متفرع من شارع الأندلس بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على أشلاء جثة لفتاة وبعمل التحريات تبين أنها سقطت من الطابق 12 على سقف محل بين عقارين مما تسبب فى تحول جسدها لأشلاء، كما تبين أن أشلاء من الجثة كانت على سقف المحل والباقى تناثر فى الأرض، وقام رجال الإسعاف بجمع الأشلاء ووضعها فى كيس ونقلها إلى ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة.

وبمناقشة أهلية المتوفاة أفادوا بإقدامها على إنهاء حياتها قفزا من الطابق الـ12 بالشقة محل سكنها لمعاناتها من مرض نفسي ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.