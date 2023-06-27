"الشؤون الفلسطينية" : استشهاد 56 فلسطينيًا واعتقال 601 آخرين في مايو

كشف التقريرالصادر عن دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل اقتحامه تجمعات سكنية فلسطينية بلغ عددها 749 عملية اقتحام بالضفة الغربية وفي قطاع غزة.

وأدت أنشطة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية خلال شهر مايو الماضي إلى استشهاد 56 فلسطينيّاً، واعتقال 601 فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية ودعم من الاحتلال، حيث سجل الشهر الماضي 97 اعتداءً شملت دهس مواطنين، ورشق حجارة،واقتحام بلدات وقرى، و19 حادثةَ مصادرة ممتلكات، و77 حادثةَ تدمير واعتداء على الممتلكات.

ورصد التقرير اقتحام 5951 مستوطناً للمسجد الأقصى، و116892مستوطناً تحت مسمى سياحة المسجد الأقصى بحماية مشددة من جيش الاحتلال المدججة بالسلاح.

كما واصلت سلطات الاحتلال سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم، حيث شهد الشهر الماضي، 103 عملية هدم لمنازل؛ معظمها تم هدمها ذاتيا بأيدي أصحابها تفاديا لدفع غرامات باهظة.

كما أقرت السلطات الاسرائيلية عددا من المشاريع الاستيطانية التي تهدف الى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي في عدد من المدن وخاصة في القدس.