بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية، أمس الإثنين، على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.29 %، عند 11.504,06 نقاط.

فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.43 % ليستقر عند 935,18 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف،خسارة بنسبة 0.24 % بمجموع 861,51 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.44 % بمجموع 10.635,66 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 784 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 594 مليار درهم مغربي.