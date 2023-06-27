مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

فقد أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات، متراجعًا بمقدار 12.72 نقطة، أو أقل من 0.1%، ليصل إلى 33714.71 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 19.51 نقطة، أو 0.4 %، ليصل إلى 4328.82 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 156.74 نقطة، أو 1.2%، ليصل إلى 13335.78 نقطة.