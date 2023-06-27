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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة: لا معلومات لدينا عن خطط للمفاوضات حول أوكرانيا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أعلنت الأمم المتحدة أنها لا تمتلك أي معلومات بشأن خطط لإجراء مفاوضات حول التسوية في أوكرانيا في يوليو المقبل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″تاس″ الروسية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "ليس بوسعي أن أحدد أي مواعيد بهذا الخصوص".

وأضاف: "إذا كانت هناك فعاليات بمشاركتنا، نحن سنعلن عنها".

وكانت قناة ARD الألمانية قد أفادت في وقت سابق بأن لقاء دوليا سريا عقد في كوبنهاغن يوم 24 يونيو، بمشاركة دبلوماسيين غربيين وممثلين عن البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وأشارت القناة إلى أن هدف الغرب من تلك المفاوضات كان الحصول على دول "بريكس" التي لا تزال تتخذ موقفا محايدا من النزاع في أوكرانيا، وقد تجري مفاوضات رسمية ضمن هذا الإطار في يوليو المقبل، حسب معطيات القناة.

الامم المتحده أوكرانيا خطط للمفاوضات حول أوكرانيا