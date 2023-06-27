مصرع شخصين وإصابة 15 في حادث انقلاب سيارة أجرة بالأقصر

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 15 شخص آخرين، إثر انقلاب سيارة أجرة أثناء محاولتها تفادي دراجة بخارية، على خط الشرق بقرية زرنيخ بمدينة إسنا جنوب الأقصر.

تلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، إخطارا يفيد انقلاب سيارة كابود دبابة يستقلها 17 شخص، معظمهم من قرية الشراونة التابعة لمركز إدفو بمحافظه أسوان، أثناء محاولتها تفادي موتوسيكل بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى انقلابهما علي الرصيف أثناء اتجاه السيارة من إسنا إلى قرية الشراونة، على كوبري زرنيخ شرق بمدينة إسنا، مما أسفر عن وقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع كلا من "أحمد ربيع أحمد ربيع" 69 سنة، والطفل "أحمد صلاح أحمد مصطفى" 11 سنة، بالصف السادس الابتدائي، بمعهد الكلابية الأزهري شرق إسنا، و تم إيداع الجثتين في مشرحة مستشفى طيبة التخصصي.

كما تبين إصابة كلا من "باتعة مصطفى محمود" 45 سنة، مقيمة الكلابية، و"محمد عبدالفتاح محمود" 34 سنة مقيم الشراونه، و"زينب جاد إسماعيل" 59 سنة، مقيمة الكلابيه، و"بوسي محمد محمود" 28 سنة، الكلابيه، و"الحسيني أحمد حسن" سنتين الكلابية، و"عزه عبدالنبي عبدالدايم" 32 سنة، وريم محمود رجب" 32 سنة، و"نجاح سيد إبراهيم" 53 سنة، و"ياسين محمود رجب" 32 سنة، مقيم الشراونه، و"علي سلامة محمود" 32 سنة، مقيم الكلابيه، و"عبدالله أحمد جاد" 13 سنة، "رحمه فراج محمد" 35 سنة، و"محمد أشرف بدري" 20 سنة، و"زينب أمين الضوي" 54 سنة، و"عمر محمد أبوالدهب" 65 سنة، مقيمين الشراونة، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات وجروح وكسور واشتباه ارتجاج ونزيف في المخ، وتم نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.