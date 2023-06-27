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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد نور: "صعبان عليا جماهير الإتحاد السكندري"

فريق الاتحاد السكندري
فريق الاتحاد السكندري
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أعرب محمد نور ، مدرب الاتحاد السكندري السابق، عن حزنه الشديد بعد خروج الاتحاد السكندري، من الدور قبل النهائي ببطولة كأس الرابطة المصرية أمام سيراميكا كليوباترا ، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وقال محمد نور ، فى تصريحات إذاعية صعبان عليا جماهير الإتحاد السكندري ، التى كانت نفسها بتأهل زعيم الثغر ، إلى نهائي كأس الرابطة والفوز بها لكن جاءت الرياح بما لاتشتهي الأنفس. 

وأشار إلى أن ضربات الجزاء تعتمد على التوفيق ومدي تحمل الضغوط مشيرا إلى أن لاعبي سيراميكا كليوباترا ، كان موفقين وسيعطيهم الفوز والتأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة ، دفعة نفسية قوية قبل لقاء الجمعة فى الدوري امام طلائع الجيش.

وأكد نور أنه على الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة حلمي طولان، تجهيز اللاعبين بعد الجهد الذى تم بذله في اللقاء من خلال عملية الإستشفاء التى عادة من خلال الجاكوزي والثلج وهناك من يستخدم الأبر الصينية وغرف الأكسجين .

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