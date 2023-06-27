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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أرقام طبية هامة للمعدلات الطبيعية في جسم الإنسان

جسم الانسان
جسم الانسان
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هناك عدد من الأرقام الطبية الهامة للمعدلات الطبيعية في جسم الإنسان لكل من ضغط الدم، النبض، درجة الحرارة، التنفس، والسكري وغيرها من المعدلات والتي في حالة اختلالها يتعرض الجسم لمشكلة صحية تحتاج في أغلب الوقت تدخلا طبيا لإنقاذ الشخص قبل تدهور حالته وتبرز “البوابة نيوز” تلك المعدلات الطبيعية لكل الجسم:

1-ضغط الدم: 120 / 80

2-النبض: 70 - 100

3-درجة الحرارة: 36.8 - 37

4-التنفس: 12 - 16

5-الهيموجلوبين: ذكور ( 13.50 - 18 )، إناث ( 11.50 - 16 )

6-الكوليسترول: 130 - 200

7-البوتاسيوم: 3.50 - 5

8-الصوديوم: 135 - 145

9. الدهون الثلاثية : 220

10-كمية الدم بالجسم: 5 - 6 لتر

11-السكر: للأطفال ( 70 - 130)، للبالغين : 70 - 115

12-الحديد: 8 - 15 ملجم

13-كريات الدم البيضاء: 4000 - 11000

14-الصفائح الدموية: 150000 - 400000

15-كريات الدم الحمراء: 4.50 - 6 مليون ..

16-الكالسيوم: 8.6 - 10.3 mg / dL

17- فيتامين د: 3 D3 : 40 - 80 ng / ml ( نانو جرام لكل ملي لتر )

18-فيتامين B12: 

200 - 900 بيكو غرام / مل.

الأرقام الطبية الهامة معدلات الطبيعية في جسم الانسان ضغط الدم