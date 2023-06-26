تعرف على أنواع النحل المنتج للعسل

تبلغ أنواع النحل أعداد مختلفة حيث تصل أنواعه ٢٠ ألف حول العالم ماعدا القطب الجنوبي وهناك أنواع معينة هي الافضل من ضمن انواع النحل المنتج للعسل مثل الكرنيولي “اليوغوسلافي، الايطالي، والقوقازي”، وهناك عدد معين ينتج النحل العسل خلال السنة حيث يجب أن تكون الخلية بصحة جيدة حتى يتم إنتاج عسل لذيذ بكميات كبيرة.



ويتم جني العسل مرة أو مرتين في السنة، حيث إن كل نحلة تنتج حوالي ملعقة ونصف تقريبًا من العسل في حياتها.



وهناك 20 ألف نوع نحل في العالم منها فقط نحل العسل يقوم بجمع العسل وباقي الأنواع ملقحة للأزهار، ومن أشهر أنواع النحل الملقح هو النحل "الطنان" الذى لا ينتج عسلا.



ويستخدم في تلقيح النباتات داخل الصوبات الزراعية مثل الفراولة، وملك النحل هو اليعسوب أو يعسوب النحل هو أميرها، فاليعسوب ملكة النحل، وهي أنثى، وكان العرب يظنونها ذكراً لضخامتها.