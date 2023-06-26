منتخب مصر يستضيف تونس ودياً 12 سبتمبر المقبل بالقاهرة

اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام مع الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجرئ على إقامة مباراة ودية تجمع الشقيقين المنتخب المصري الأول مع المنتخب التونسي يوم 12 سبتمبر المقبل بالقاهرة في إطار استعداد المنتخبين لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

حسم كلا المنتخبين مصر و تونس التأهل رسمياً إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل 2024 بـ كوت ديفوار.