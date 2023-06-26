تعرف على سبب صعوبة الوصول للعدد الصحيح لدول العالم؟

عدد دول العالم على سطح الكرة الأرضية لا يتفق عليها البشر على الرغم من أن حدود كل دولة واسمها معروف، لكن تختلف عدد دول العالم لدى الكثير من الناس بحسب تواجده في أي دولة فهناك دول معترف بها عالميا ودول أخرى معترف بها جزئيا، ويبلغ عدد دول العالم في وقتنا الحالي 196 دولة، أو195 دولة عند استثناء دولة تايوان، التي لا تعترف بها معظم الدول مثل الولايات المتحدة.

وعدد الدول التي لا تقيم أي علاقات رسمية مع دولة تايوان يزيد عن مئة دولة، كما يبلغ عدد الدول ضمن أعضاء الأمم المتحدة 193 دولة، أما عن دولة فلسطين ودولة الفاتيكان فقد تم منحهما مركز المراقب، حيث تعدان دولتان مستقلتان، كما تشاركان في كافة الانشطة المطروحة من قبل الأمم المتحدة، والأنشطة الدولية مثل أعمال صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، إلا إنهما ليس لها حق التصويت في الجمعية العامة، كما أن دولة كوسوفو يعترف بها الكثير من الدول، إلا أن الولايات المتحدة لا تعترف بها كمقاطعة مستقلة.

وظهرت 29 دولة جديدة منذ عام 1990م، ومنها 14 دولة ظهرت بسبب انهيار الاتحاد السوفييتي كما نتج عن تفكك دولة يوغسلافيا سبع دول، وكانت قد أجرت صحيفة الايكونوميست إحصائية لدول العالم، فوجدت أنها تتراوح بين 168 و254 دولة، وهي موزعة كالآتي 49 دولة في قارة آسيا، 54 دولة في قارة إفريقيا، 53 دولة في قارة أوروبا، 23 دولة في قارة أمريكا الشمالية والوسطى، 12 دولة في قارة أمريكا الجنوبية، 14 دولة في قارة أستراليا .

وفعلياً لا أحد يعلم العدد الصحيح لدول العالم، ففرنسا مثلاً تعترف بـ 190 دولة، وروسيا تعترف بـ 172 دولة، وألمانيا بـ281 دولة، ولكن كما سبق ذكره فرجوعاً إلى صحيفة الايكونمست والدراسة التي أجرتها فإن عدد الدول لا يقل عن 168 ولا يزيد عن 254، حيث تعتبر الفاتيكان أصغر الدول، وتليها موناكو، وتعتبر روسيا هي أكبر الدول مساحة.

تضم آسيا 49 دولة ، وهي أكثر القارات المأهولة بالسكان حيث يعيش 60٪ من إجمالي سكان الأرض هنا، وتضم إفريقيا 54 دولة، وهي أكثر القارات حرارة وموطنًا لأكبر صحراء العالم فالصحراء التي تحتل 25٪ من إجمالي مساحة إفريقيا، وتضم أمريكا الشمالية 23 دولة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر اقتصاد في العالم، وأمريكا الجنوبية تضم 12 دولة وهنا تقع أكبر غابة، غابات الأمازون المطيرة، والتي تغطي 30 ٪ من إجمالي مساحة أمريكا الجنوبية.

وأنتاركتيكا هي أبرد قارة في العالم مغطاة بالكامل بالجليد لا يوجد سكان دائمون باستثناء العلماء الذين يحتفظون بمحطات بحث في القارة القطبية الجنوبية، وتضم أوروبا 53 دولة فإنها القارة الأكثر تطوراً اقتصادياً مع الاتحاد الأوروبي كأكبر اتحاد اقتصادي وسياسي في العالم، واوقيانوسيا (أستراليا ) تضم 14 دولة إنها القارة الأقل سكانًا بعد القارة القطبية الجنوبية حيث يعيش هنا 0.2٪ فقط من إجمالي سكان الأرض.