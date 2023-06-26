إصابة عدد من الفلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين جنوب نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين، بإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، في اعتداءات للمستوطنين، جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن مستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة بالقرب من قرية دوما، ما أدى إلى تحطيم زجاج مركبة تعود لمواطن من قرية قصرة، وإصابة اثنين من ركابها، تم تقديم العلاج لهما ميدانيا.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مستوطنين لاحقوا مركبة قرب بلدة جماعين، جنوب نابلس، ورشوا ركابها بغاز الفلفل، ما أدى لإصابتهم بحروق في العيون.