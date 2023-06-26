ما هو جذع المخ وفائدته في جسم الإنسان؟

المخ من أهم اعضاء جسم الإنسان والمسئول عن الكثير من العمليات في الجسم ومن ضمن أجزاء المخ “جذع المخ” الذي ينقل المعلومات من المخ الى اعضاء الجسم وينقل المعلومات الحسية الى المخ، وهو من اهم المناطق في المخ وينقل الأوامر من المخ إلى أعضاء الجسم، كما ينقل المعلومات الحسية من أعضاء الجسم إلى المخ.



وتوجد فيه مراكز التنفس وتنظيم الضغط ونظم القلب، ويتحكم في وظائف الجسم الحرجة وغير الإرادية، كما يتحكم في الوعي واليقظة والنوم والإحساس بالألم، وتنشأ منه الأعصاب القحفية من العصب القحفي الثالث وحتى العصب الثاني عشر، حيث أن العصب القحفي الأول (الشمي) والعصب القحفي الثاني (البصر) لا ينشأن من جذع الدماغ، تتحكم الأعصاب القحفية التي تنشأ من جذع الدماغ في أحاسيس الوجه كالعين والأذن والذوق والبلع واللعاب وعضلات الوجه المعبرة.



وفي حالة إصابة هذا الجزء من جذع الدماغ غالباً ما تؤدي للوفاة ومشاكل خطيرة يتعرض لها الشخص خلال حياته في حالة نجاته من الموت.