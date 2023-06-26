ختام تجارب المنتخب الوطني للجيت كون دو في محافظة دمياط

اختتم اتحاد الجيت كون دو فعاليات تجارب المنتخب الوطني للعبة الجيت كون دو بالصالة المغطاة برأس البر .

وأجريت منافسات اختيار المنتخب الوطني للجيت كوندو بمشاركة ٤٠٠ لاعب ولاعبة ، تم من خلالها اختيار وتشكيل اول منتخب للعبة وسيمثل مصر في المحافل الافريقية والعربية و الدوليه القادمة ، بحضور منطقة دمياط للجيت كون دو .

يذكر أن لعبة الجيت كون دو هو نظام دفاعي وهجومى وتغنى طريق القبضة الضاربة، وتحتوي علي عدة أحزمة ودرجات منها أبيض طالب مبتدىء "توداى"،وأخضر طالب متقدم " سن كاي"،وأزرق /مساعد مدرب ثانوى "سي سك"،وبنى مدرب ثانوى "شوداى"،وأسود 1_2 دان مدرب رئيسي " سي باك"،وأسود وأحمر 3_4 دان / مقرر مدربين " سيفو"،وتتميز بأنها من أقوى الألعاب وتحاكى الشارع وتتميز بالسلاسة في حركاتها وقوتها وهي مجمعة من عدة فنون قتالية .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط،وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

تستعد مديرية الشباب والرياضة بدمياط لاطلاق مبادره يوم الخير لبسك لغيرك عيد لتوزيع الملابس على القرى الاكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، حيث تنظم الاداره المركزيه لتنمية الشباب فرع اندية الفتاة والمرأة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط لانطلاق المبادره اليوم علي مستوي الجمهوريه بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اون لاين عبر الفيديو كونفرس وذلك لتوزيع الملابس على القرى الاكثر احتياجا، قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال عرض الملابس وتجهيزها لتوزيعها على الاسر الاكثر احتياجا

وقامت مراكز الشباب بتجميع عدد كبير من الملابس واعدادها وتجهيزها بالشكل اللائق لتوزيعها بدايه من اليوم السبت6/24 وحتى يوم وقفة عيد الاضحى بمشاركه أعضاء انديه الفتاةو التطوع بمراكز الشباب