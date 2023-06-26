كتلة الحوار تثمن قرار الرئيس بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين

الإثنين 26/يونيو/2023 - 09:42 م

صرح الدكتور «باسل عادل» رئيس كتلة الحوار الوطني، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الكتلة تتلقي الأنباء التي يتم تداولها عن قائمة بالإفراج عن عدد من المحبوسين والتي في طريقها للإعلان بالترحاب.

وتابع باسل عادل، أن إذا تقدر الكتلة للرئيس استجابته فأنها تبارك للمفرج عنهم وتقول لهم بأن خروجهم أتى بالعيد مبكرا وزاد أيامه أملا وفرحه.

وكان رئيس كتلة الحوار الدكتور «باسل عادل» قد ضمن في سياق كلمته امام رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب بالاسكندرية طلب الافراج عن سجناء الرأي وألا يأتي العيد وهم على المائدة بين أبنائهم وذويهم.