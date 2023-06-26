كأس رابطة الأندية..الاتحاد السكندري يتعادل مع سيراميكا سلبيًا خلال الشوط الأول

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش،مع نظيره سيراميكا كليوباترا،سلبيًا بدون أهداف،خلال الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد القاهرة،ضمن منافسات الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود علاء وخالد صبحي وهشام صلاح وصبري رحيل.

خط الوسط: خالد الغندور وإبراهيم حسن ومورو ساليفو وعمار حمدي.

خط الهجوم:أحمد عادل ميسي،مابولولو.

والجدير بالذكر أن المباراة تشهد حضور جماهيري من جانب فريق الاتحاد السكندري،لمؤازرة الأخضر أمام سيراميكا كليوباترا.