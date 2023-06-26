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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس رابطة الأندية..الاتحاد السكندري يتعادل مع سيراميكا سلبيًا خلال الشوط الأول

كأس رابطة الأندية..الاتحاد
كأس رابطة الأندية..الاتحاد يتعادل سلبيًا مع سيراميكا
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش،مع نظيره سيراميكا كليوباترا،سلبيًا بدون أهداف،خلال الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد القاهرة،ضمن منافسات الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:
حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود علاء وخالد صبحي وهشام صلاح وصبري رحيل.

خط الوسط: خالد الغندور وإبراهيم حسن ومورو ساليفو وعمار حمدي.

خط الهجوم:أحمد عادل ميسي،مابولولو.

والجدير بالذكر أن المباراة تشهد حضور جماهيري من جانب فريق الاتحاد السكندري،لمؤازرة الأخضر أمام سيراميكا كليوباترا.

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