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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تؤكد تضامنها مع ضحايا التعذيب والناجين منه في جميع أنحاء العالم

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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جددت الولايات المتحدة تضامنها مع ضحايا التعذيب والناجين منه في جميع أنحاء العالم وإدانتها للتعذيب أينما وكلما حدث.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين؛ بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب - أن الحظر المطلق للتعذيب هو حق من حقوق الإنسان منصوص عليه في القانونين الأمريكي والدولي، مضيفًا: "نحن ندرك شجاعة وإنسانية وكرامة الناجين من التعذيب في جميع أنحاء العالم".

واستدرك وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "على الرغم من الإدانة شبه العالمية، ما زلنا نرى الحكومات تستخدم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية كأدوات للقمع ضد المعارضين السياسيين وأفراد الفئات المهمشة وأسرى الحرب والمعتقلين الآخرين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يختلفون معهم في الآراء".

وشدد على استمرار مساعي واشنطن لتحقيق المساءلة وكذلك دعمها للناجين طالما بقي ضحايا التعذيب موجودين.

وتابع قائلًا: "وبصفتنا أكبر مساهم في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، فإننا ندعم برامج إعادة التأهيل والعدالة لمساعدة الضحايا في جميع أنحاء العالم".

واختتم بلينكن البيان بحث البلدان الأخرى على دعم ضحايا التعذيب أيضًا.

الولايات المتحدة أنتوني بلينكن الخارجية الأمريكية