القوى الوطنية الفلسطينية: الاحتلال لن ينجح في فرض وقائع على الشعب الفلسطيني

أكدت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن إرهاب الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه لن ينجح في محاولة فرض وقائعه أمام عزم وإرادة الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه وثوابته ومقاومته الباسلة بكل أشكالها من أجل الحرية والاستقلال، وحق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وبحثت القوى في اجتماعها، اليوم الإثنين، آخر المستجدات السياسية، والاعتداءات المتكررة للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأرضه ومقدساته.

وأكدت القوى على أن الدعم الأمريكي اللامحدود للاحتلال، يغطي على جرائمه ويحميه من المحاكمة والمساءلة، كما أن الصمت الدولي يعطيه ضوءًا أخضر للاستمرار في الحرب المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب الخروج من حالة الانتظار وبيانات الشجب والاستنكار إلى عدم استخدام المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.

وشددت القوى على ضرورة المشاركة الواسعة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في التصدي للمستوطنين الذين يعيثون فسادًا في كل البلدات والقرى والشوارع، ما يتطلب تعزيز لجان الحماية والحراسة والتصدي بكل الوسائل والآليات لهؤلاء الذين يمارسوا كل أنواع الإرهاب والجرائم المتصاعدة، بحماية ورعاية حكومة الاحتلال الفاشية.

وتوجهت القوى الفلسطينية بالتحية إلى الأسرى الأبطال الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال، مؤكدة وقوف كل أبناء الشعب الفلسطيني والفصائل والمؤسسات إلى جانبهم، في نضالهم المستمر ضد محاولات فرض الوقائع أو كسر إرادة صمودهم.