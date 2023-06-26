وزير الشباب يعلن استكمال برنامج إيجاد فرص بديلة للهجرة غير الشرعية

أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، اليوم الاثنين، باستمرار الشراكة مع منظمة العمل الدولية فى تنفيذ برنامج ايجاد فرص بديلة للهجرة غير الشرعية والتى يتم تنفيذها من خلال الادارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

واوضح وزير الشباب هدفنا التركيز وزيادة الوعي لدي الشباب المصري على قضية حيوية معاصرة تشكل تهديدًا لأجيال واعدة من الشباب وهي قضية الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وذلك من خلال العمل على تعزيز وعي الشباب المشاركين بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها عن طريق إيجاد بدائل عملية لمواجهتها والحد منها.

وأشار الى الدور الذي تلعبه وزارة الشباب فى تأهيل الشباب المصري لإيجاد فرص عمل فى السوق المصري بالاضافة الى تأهيل من يرغب من الشباب فى عمل تغيير لمجال دراسته واكتساب قدرات ومهارات أخري، تأهيله للحصول على فرص عمل جديدة له بالسوق المصري.

وأكد صبحي على ما تبذله الحكومة المصرية ووزارة الشباب من جهود ومنها تنفيذ منصة شباب مصر والتى ساهمت بفاعلية كبيرة نحو عمل توعية وتثقيف كبير للشباب المصري بالإضافة لتوفير العديد من البرامج مع شركاء القطاع الخاص لتدريب وتأهيل الشباب المصري ومنها برامج طور وغير ومشواري.

وقال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اتوجه بالشكر الى وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي على إتاحة الفرصة للمنظمة للتعاون مع الوزارة.

واكمل أوشلان حديثه نحن فخورين بما تم تحقيقة مع مجموعة العمل والذي ظهر من خلال آراء الشباب المشاركين بورش العمل ومدى استفادتهم من ذلك البرنامج.

وخلال كلمة مسجلة للسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية للهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، توجهت بالشكر لكل من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية، وأكدت على أن مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية هو جزء لا يتجزا من خطة اللجنة 2016-2026، مع التأكيد على ضرورة إصقال مهارات الشباب وخبراتهم سواء في سوق العمل المصري أو غير المصري من خلال الإكثار من تنفيذ المزيد من تلك البرامج والمبادرات لتنمية الشباب.

الجدير بالذكر بعد نجاح الملتقيات وورش العمل التى نفذتها وزارة الشباب فى هذا البرنامج، قامت منظمة العمل الدولية بإطلاق الجولة الثانية تحت عنوان "نحو إيجاد فرص بديلة للهجرة غير الشرعية" خلال شهر مايو من العام الجاري، حيث تم عقد عدد "٢" ملتقى توعوي تثقيفي في محافظتي القليوبية والمنوفية بمشاركة "١٥٠" متدرب بواقع "٧٥ " متدرب في كل محافظة.

حضر من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ونجوي صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب، ولمياء درغام مدير الادارة الكشفية والارشادية، والسيد عبد المنعم مدير الإدارة التطوعية، واسماء اسماعيل مدير إدارة الفتاه، وطومان محمد الادارة التطوعية، واحمد السهم الادارة التطوعية.

