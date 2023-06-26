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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس "الشعب الديمقراطي": ملف الأسرة له اهتمام خاص في الحوار الوطني

خالد فؤاد رئيس حزب
خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي
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قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الأسبوع الأخير من النقاشات التي دارت في الحوار الوطني كانت كلها زخم وحماس قوي بين العناصر الفاعلة التي اشتركت بالمحاور المختلفة، مشيرا إلى أن "ملف الأسرة" من النقاشات التي تدور بالحوار الوطني وتمثل عصب المجتمع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل المشاركين بالحوار الوطني أجمعوا على فكرة "وسائل التواصل الاجتماعي بما تشكله من أهمية ووجود لا يمكن إنكاره تعد ذات خطورة مطلقة ولا بد من التعامل معها بحذر، فضلا عن ترشيد التعامل معها، خاصة في مجالات العمال وأماكن الدراسة".

وتابع: الأسرة وفقا للدستور تُعد أساس المجتمع، وهناك بعض الاقتراحات المتعلقة بهذا الملف يتمثل في جمع الهواتف المحمولة من الطلاب قبل الدخول للمداراس، فضلا عن وجوب عدم انشغال الموظف بالهاتف المحمول خلال فترة عمله واستهلاك الإنترنت المتوافر في العمل أو المدرسة للتعاملات الشخصية خارج إطار العمل.

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