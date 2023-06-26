بوتين يحظر تصدير النفط الروسي للدول التي تحدد سقفًا لسعره حتى نهاية العام الجاري

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين مرسوما يقضي بتمديد الإجراءات الجوابية الروسية على قرار الدول الغربية بوضع سقف لأسعار النفط والمواد النفطية الروسية حتى نهاية العام 2023.

وجاء المرسوم، الذي نُشر على بوابة المعلومات القانونية: "حظر الرئيس بوتين بموجب مرسوم نهاية عام 2022 توريد النفط والمواد النفطية للأشخاص الأجانب في حال ذكر بالعقد بشكل مباشر أو غير مباشر استخدام آلية تحديد سقف للأسعار الذي وضعته الدول غير الصديقة".

وأضاف المرسوم الرئاسي:" قرر الرئيس تمديد الإجراءات الجوابية على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي حتى 31 ديسمبر 2023 بدلا من يونيو 2023".

كان الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة كانت فرضت قيودا تشمل حظر تصدير تقنيات الاستكشاف والإنتاج المتقدمة للنفط والغاز إلى روسيا، وحظر مشاريع معينة لاستخراج النفط والغاز، لا سيما في القطب الشمالي والمياه العميقة، وفرض قيودا على استيراد النفط والغاز الروسيين منها سقف على سعر النفط الروسي ومنتجات البترول، وقيودا على تصدير معدات وتكنولوجيا الطاقة، وجمدت أصول عدد من شركات الطاقة الروسية وفرضت عقوبات على مديريها التنفيذيين، وقيدت الوصول إلى المؤسسات المالية والبنوك الغربية، عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.