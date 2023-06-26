"ناصر" يطرح أغنيته الجديدة "زى الأول" عبر يوتيوب

طرح ناصر، أغنيته الجديدة بعنوان "زى الأول"، عبر يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، والأغنية من كلمات وألحان ناصر، وتوزيع موسيقى يوڤل.

يخاطب ناصر فى أغنيته الجديدة الشباب، ويريد من خلال الموضوعات التى يناقشها بث الروح والثقة والطاقة الإيجابية.

يذكر أن ناصر طرح فى مارس الماضى أولي أغانيه "تايه" والأغنية من كلمات والحان خفاجه واخراج ستيفين، وحققت نجاحا كبيرا على اليوتيوب والمواقع الاجتماعية.

ناصر يدرس الهندسة الصوتية، وبدأت علاقته بالغناء من خلال تشجيع مجموعة من أصدقائه بمعهد السينما قسم هندسة الصوت، وقدم فى البداية أغنيات بين اللغة العربية والانجليزية وهي أغاني " كاڤر " بتوزيع موسيقي جديد بمساعدة أصدقائه، وبدأ الانتشار علي مواقع التواصل الاجتماعي "الانستجرام والتيك توك واليوتيوب " ومن هنا بدأ خطواته في عالم الموسيقى، وتقول كلمات أغنية "زى الأول":

و انا زي الاول.. مهما المدة تطول

بس بقيت بستهون.. شكلي بقيت متعود

و بشوفها بتبعد.. وفي السم بزود

ماشي عكس الباقي.. عادي مش بستعجل

اه، غايب عن الوعي بالايام مش عارف اهدا..كل حاجة نعوزها مش بتيجي سهله

برمي اللوم عالحظ ضحكة باينة.. مع الوقت كل كل حاجة جاية

مانا مليت مليت

من الوعود اللي ملهاش اى ملامح.. حطاني ملت من الكلام معادش نافع

كدا مليت طب مانا هو انا كدا مليت مليت

نقطة الصفر بتنادي من تاني.. فضيت الكلام في الاغاني

قولتلي متخافش مش همشي وهكمل.. بس عادي كنتي زي الباقي

و انا والله مش بلومك.. العشم ليه دايما بيخون

نعيد نفس الغلطة وبنتعب من الوجع.. حطلي + 1 علي الهموم

لسه سامعها بتنادي من الصدى.. نزلت دموعي يومها زي المطر

كاتم كلام جوه قلبي من الغضب.. مش عارف لو كان سوء الحظ ولا قدر

عنيده بتتعب بس زي القمر.. قالت مش هسيبك كان وعد اتكسر

كان نفسي اكون ليها بس هي الحقيقة.. اختارت البعد وده اللي حصل