حسام عبدالغفار: مبادرة "100 يوم صحة" تأكيد على اهتمام الرئيس بالمواطن

قال حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة 100 يوم صحة، هي تعبير عن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بصحة المواطنين، وإنه يضعها على قمة أولوياته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تستهدف 104 ملايين مواطن في 27 محافظة، وتقديم جميع الخدمات الصحية بالمجان للوصول لمجتمع خال من الأمراض.

وتابع أنه يتم العمل على صياغة مفهوم الصحة ومجتمع خال من الأمراض، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر للمرض يؤدي للشفاء من الأمراض ويوجد توعية حول التأكد من صحة الأطعمة الخارجية وأماكن بيعها.

وأكد أن حملة 100 يوم صحة تقم جميع الخدمات التي تقدم بكل المبادرات الرئاسية وكذلك تطعيم الأطفال.