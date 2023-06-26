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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| سقوط شخص من الطابق الـ12 بالطالبية.. وضبط عنصر إجرامي بحوزته بندقية وكيلو هيروين

نشرة الحوادث
نشرة الحوادث
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء طول اليوم والتى كان منها، سقوط شخص من الطابق الـ12 في ظروف غامضة بالطالبية، وضبط عنصر إجرامي في الإسماعيلية بحوزته بندقية وكيلو هيروين، و3 مصابين في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية العزيزية بالبدرشين.. وإليكم التفاصيل:


سقوط شخص من الطابق الـ12 في ظروف غامضة بالطالبية

https://www.albawabhnews.com/4830993

 

السيطرة علي حريق شقة سكنية بشارع الشاذلي في العمرانية.. صور

https://www.albawabhnews.com/4830988

ضبط عنصر إجرامي في الإسماعيلية بحوزته بندقية وكيلو هيروين

https://www.albawabhnews.com/4830935

سقوط 3 مصابين في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية العزيزية بالبدرشين

https://www.albawabhnews.com/4830867

تجديد حبس المتهمين بقتل طبيب الساحل

https://www.albawabhnews.com/4830830

حجز مدرس بتهمة الشروع فى قتل طالب بطعنة بسلاح أبيض بمدينة نصر

https://www.albawabhnews.com/4830782

 

 

السيطره على حريق شقة تجديد حبس حبس المتهمين قتل طبيب عنصر إجرامى مشاجرة بالاسلحة