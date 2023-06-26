فيوتشر يخوض تدريبه استعدادًا للقاء المصري بالدوري.. صور

خاض فريق فيوتشر، اليوم الإثنين تدريباته استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له بعد غد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز .

من تدريب فيوتشر

يدخل فريق فيوتشر لقاء المصري، بالمركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 57 نقطة من خوض 30 مباراة .

بينما يأتي المصري في المركز الثامن لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة من خوض 30 جولة .

من تدريب فيوتشر اليوم الإثنين

وتأهل فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، منذ أيام قليلة إلى نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، على حساب فيوتشر، بعد الفوز بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب، لحساب منافسات الدور نصف النهائي.