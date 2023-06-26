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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيوتشر يخوض تدريبه استعدادًا للقاء المصري بالدوري.. صور

من تدريب فيوتشر اليوم
من تدريب فيوتشر اليوم الإثنين
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خاض فريق فيوتشر، اليوم الإثنين تدريباته استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له بعد غد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز .

من تدريب فيوتشر

يدخل فريق فيوتشر لقاء المصري، بالمركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 57 نقطة من خوض 30 مباراة .

بينما يأتي المصري في المركز الثامن لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة من خوض 30 جولة . 

من تدريب فيوتشر اليوم الإثنين

وتأهل فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، منذ أيام قليلة إلى نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، على حساب فيوتشر، بعد الفوز بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما  على استاد الجيش ببرج العرب، لحساب منافسات الدور نصف النهائي.

فيوتشر المصري البورسعيدي الدوري الممتاز كأس رابطة الأندية