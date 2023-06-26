خالد العيسى يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي السعودي

وجه الدكتور خالد العيسى رئيس مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية لنادي الأهلي السعودي، رسالة إلى جماهير ناديه، بعد فوزه بمقعد الرئيس في الانتخابات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال العيسى في بيان، نشره عبر حسابه الرسمي عبر تويتر: “أحبتي جماهير النادي الأهلي .. اليوم وبقدر فخري واعتزازي أن أكون على رأس العمل في أهم الصروح الرياضية في هذا الوطن الغالي إلا أني أعلم عظم المسؤولية في إرضاء المدرج الأول في كرة القدم السعودية وهذا الهدف الذي أعدكم أنني لن اتنازل او أحيد عنه طيلة فترة رئاستي للنادي بإذن الله”.



وأضاف رئيس الأهلي قائلا: “أدعوكم جميعاً اليوم لكي نقف خلف هدف واحد فقط ( خدمة هذا الكيان العظيم ) ومن أجل تحقيق كافة الطموحات المرجوه والمساهمة في تحقيق رؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان في برنامجه الفريد والاستثنائي والذي جعل المملكة قبلة لكل الرياضيين في العالم وفي وقت قياسي ولتحقيق أهداف صندوق الاستثمارات العامة ووزارة الرياضة بقيادة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في أعظم نسخه للرياضة السعودية”.



واستطرد قائلا: "ونحن كمجلس إدارة وكفريق عمل بحاجه لكل اهلاوي عاشق ومحب للكيان (دعماً ومشورة) لأننا بكم ومعكم أقوى وأسرع في الوصول لأهدافنا سوياً يداً بيد .. شكراً لكل من وثق بنا ودعمنا و آمن بفريق عملنا كما أود أن أنوه أن أبوابنا مفتوحة لكل من أختلف معنا وكلا الفريقين لهم حق علينا وهم محل اهتمامنا وتقديرنا .. شكرا لأعضاء مجلس الإدارة على تحملهم المسئولية وقبول التحدي .. شكراً للإدارة المكلفة على ماقدمته .. شكراً لكل إعلامي شارك بقلمه أو صوته بحياديه وتجرد تام سواء بثناء مستحق او بنقد هادف بناء .. شكراً للرابطة على كل ما قدمته بحرفيه عالية متميزة كما عهدناها



وقال في نهاية البيان: “شكراً للجمهور العظيم ولأسود المدرجات الأوفياء الذين أعادوا ناديهم لمكانته التي يستحقها وكانوا رقماً صعباً بكل معنى الكلمة و أثبتوا أنهم الجمهور الأول بجدارة وإستحقاق بكل ما قدموه وسيقدموه بإذن الله .. نحن جاهزون للتحدي بكم ومن أجلكم وبإذن الله ستتوالى الأفراح الاهلاوية على كافة المستويات .. وأخيراً جئتكم محباً من خلف المدرجات وسأعود لها يوماً ما وكل ما أتمناه من الله العلي القدير أن أترك أثراً يليق بهذا الكيان العظيم ويسعد جماهيره الوفية”.