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الإثنين 26 يونيو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس رابطة الأندية.. تشكيل الاتحاد السكندري أمام سيراميكا كليوباترا للدور قبل النهائي

كأس رابطة الأندية..تشكيل
كأس رابطة الأندية..تشكيل الاتحاد السكندري أمام سيراميكا
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامته  في الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين ،على ملعب استاد القاهرة ،ضمن منافسات  الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة .
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى : المهدي سليمان .

خط الدفاع : محمود علاء وخالد صبحي وهشام صلاح وصبري رحيل .

خط الوسط : خالد الغندور وإبراهيم حسن ومورو ساليفو وعمار حمدي .

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي ، مابولولو

وعلى مقاعد البدلاء: 
صبحي سليمان محمد صالح وناصر ناصر  ومحمود عبدالعزيز والسيد سالم واوستن اموتو وإسلام عبدالنعيم ومحمد محمود ومحمد فارس ومصطفى إبراهيم.

والجدير بالذكر أن المباراة تشهد حضور جماهيري من جانب فريق الاتحاد السكندري،لمؤازرة الأخضر أمام سيراميكا كليوباترا .

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