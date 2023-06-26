ads
الإثنين 26 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة: اتحاد الجمعيات الأهلية يعلن دعمه الكامل لحملة «100 يوم صحة»

د خالد عبدالغفار
د خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بدعم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، للحملة الرئاسية «100 يوم صحة» التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، من النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.  

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجمعيات الأهلية في جميع محافظات الجمهورية، ستشارك في الحملة، بدعم من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، من خلال العيادات والمستشفيات والقوافل وندوات التوعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الجمعيات بدأت عملها بالفعل في محافظات (الوادي الجديد، والإسماعيلية، ومطروح، وأسوان، والأقصر، ودمياط، والإسكندرية) وجاري استكمال العمل في باقي المحافظات.

100 يوم صحة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الإدارية الجديدة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور طلعت عبدالقوي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة العيادات والمستشفيات حملة 100 يوم صحة