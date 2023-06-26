تناثرت أشلاؤه.. سقوط شخص من الطابق الـ12 في ظروف غامضة بالطالبية

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الـ12 على محل بشارع الأندلس بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع متفرع من شارع الأندلس بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي أشلاء جثة لشخص وبعمل التحريات تبين أنه سقط من الطابق 12 على سقف محل بين عقارين مما تسبب فى تحول جسده لاشلاء.

كما تبين أن أشلاء من الجثة كانت على سقف المحل والباقى تناثر فى الأرض، وقام رجال الإسعاف بجمع الأشلاء ووضعها فى كيس.

فيما يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.