نجل وائل قنديل يثير أزمة في منتخب الشباب للكرة الطائرة

سيطرت حالة من الاستياء على الجهاز الفني لمنتخب الكرة الطائرة للشباب تحت 21 عاما بقيادة هاني مصيلحي، بسبب تدخلات وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد في اختيار قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في منافسات بطولة العالم المقبلة.

ويستعد المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 21 عاما، للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 وحتى 16 يوليو المقبل في البحرين.

وكشفت مصادر داخل الجهاز الفني للمنتخب، أن وائل قنديل عضو مجلس الإدارة تدخل من أجل ضم نجله أحمد لقائمة المنتخب رغم وجود أكثر من لاعب في مركزه يفوقه من حيث الجاهزية والمستوى.

وعلمت "البوابة نيوز"، أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة أبدوا غضبهم واعتراضهم على ما يحدث، في ظل موافقة ومباركة من ياسر قمر رئيس الاتحاد لتدخل العضو المذكور في عمل الجهاز الفني واختيارات اللاعبين.

وكشف مصدر ان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد سجلوا اعتراضهم على ما يحدث، خوفا من تكرار ما حدث مع المدير الفني السابق جيدو فيرمولين، والذي كشف فور إقالته عن وجود تدخلات في اختيارات اللاعبين للمنتخبات.

وجاءت مبررات الجهاز الفني للمنتخب، أن اللاعب يلعب في مركز 4، وأن هناك لاعبين في هذا المركز طوال القامة ويستحقون التواجد في تشكيل المنتخب، وجاء الحل بتسكين اللاعب في مركز الليبرو وهنا ظهرت أزمة جديدة، وهي تواجد كل من ياسين أشرف ومحمد طارق في هذا المركز.

وضمت قائمة المنتخب استعدادا للمشاركة في البطولة 14 لاعبا وهم:

مركز المعد: ياسين محمد – عمر عابد

ضارب 2: زياد أسامة – أحمد ياسر

سنتر بلوك: عبد الرحمن محمد – أحمد إبراهيم – عبدالله إبراهيم

ضارب 4: حازم أشرف – علي وائل – عمرو أحمد – أحمد وائل – حمزة الصافي

ليبرو: ياسين أشرف – محمد طارق

ويقود الجهاز الفني الكابتن هاني مصيلحي ويعاونه مصطفى هلال، ومحلل تقني أحمد سعيد والطبيب المرافق محمد يونس، ويترأس البعثة وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد.