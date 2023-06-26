بعد تحقيق "لو جاي في رجوع انساني" لـ300 مليون مشاهدة.. فريد يطرح "كل ليل"

طرح المطرب فريد، أغنية جديدة منذ قليل بعنوان “كل ليل” علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات أحمد العزب ومن ألحان أحمد العدل وتوزيع موسيقي إلهامي وأدهم دهيمة وإنتاج ورؤية فنية جيمي.

من ناحية اخري، طرح المطرب فريد أغنيتة جديدة مؤخرا بعنوان “بعد الفراق” وذلك علي موقع الفيديوهات “يوتيوب” منذ أسابيع.

وحقق المطرب فريد نجاحا كبير بأغنيته والتي تحمل عنوان “بأمارة مين” والتي وصل مشاهدتها إلي أكثر من 300 مليون مشاهدة منذ طرحها من أشهر قليلة من طرحها.

أغنية “بأمارة مين” للمطرب فريد من كلمات مصطفي ناصر ومن ألحان تيام علي وتوزيع موسيقي تيام طارق ورؤية جيمي.

وتقول كلمات أغنية بأمارة مين للمطرب فريد ":" ما تقلبليش في مواجع وقتك ده خلاص بقى ضائع، مش لاقي قلبي أنا في الشارع علشان أرميه، كملها وحيد، قلبك من قلبي رميته بعيد مش بقسي عليك، سميها أن أنا بلحقني وأفوق، ومش زي زمان هامشي وهرجع لك مره كمان سكت انا قلبي وعقلي خلاص بقى كلمته فوق،لو جاي في رجوع انساني شوف لك موضوع ثاني، ارجع ليه للاذاني، وعلي بايه، ما تقلبليش في مواجع وقتك ده خلاص بقى ضائع، مش لاقي قلبي انا في الشارع.