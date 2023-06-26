الجيش السوداني: قوات الدعم السريع استولت على أحد مقرات الشرطة بالخرطوم

أكدت القوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، أن قوات الدعم السريع "المتمردة" استولت على أحد مقرات الشرطة السودانية في العاصمة الخرطوم.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب الناطق باسم القوات المسلحة السودانية: "في مخالفة واضحة للقانون الدولي وأعراف الحرب، استولت المليشيا المتمردة يوم أمس على أحد مقرات الشرطة السودانية بعد مهاجمتها لثلاثة أيام متواصلة، علما أن مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية".

وأشار البيان: "إن ماجرى من استهداف لمقار الشرطة ليس انتصارا عسكريا لمليشيا لا تتورع عن ارتكاب جميع أنواع الانتهاكات، بقدر ماهو هزيمة أخلاقية وتعدي سافر على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين مما يستوجب الإدانة والإستهجان".