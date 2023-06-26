ads
الإثنين 26 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش السوداني: قوات الدعم السريع استولت على أحد مقرات الشرطة بالخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت القوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، أن قوات الدعم السريع "المتمردة" استولت على أحد مقرات الشرطة السودانية في العاصمة الخرطوم.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب الناطق باسم القوات المسلحة السودانية: "في مخالفة واضحة للقانون الدولي وأعراف الحرب، استولت المليشيا المتمردة يوم أمس على أحد مقرات الشرطة السودانية بعد مهاجمتها لثلاثة أيام متواصلة، علما أن مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية".

وأشار البيان: "إن ماجرى من استهداف لمقار الشرطة ليس انتصارا عسكريا لمليشيا لا تتورع عن ارتكاب جميع أنواع الانتهاكات، بقدر ماهو هزيمة أخلاقية وتعدي سافر على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين مما يستوجب الإدانة والإستهجان".

الدعم السريع الجيش السودان الانتهاكات الجيش السوداني القوات المسلحة السودانية