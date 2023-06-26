الجزيري يستمر في قيادة هجوم الزمالك بلقاء المحلة بالدوري

استقر الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، على استمرار سيف الدين الجزيري اساسيا في خط هجوم الزمالك وذلك في لقاء غزل المحلة بالدوري غدًا، كما حدث في لقاء فاركو الأخير بالكأس.

ويعد الجزيري من اللاعبين الأساسيين للمدرب الكولومبي أوسوريو وطالب بتمديد عقده مؤخرا وهو ما قامت إدارة الزمالك بالموافقة عليه سريعا .

ويختتم فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الإثنين تدريباته على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة وذلك استعدادا للقاء غزل المحلة .

ومن المقرر أن يدخل الفريق الأبيض في معسكر مغلق عقب المران الختامي وذلك بقائمة اللاعبين التى ستخوض المباراة .

ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة المقرر له غدا الثلاثاء في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك لقاء غزل المحلة، في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 53 نقطة من خوض 30 مباراة، حيث فاز الفريق في 15 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات.

كان الزمالك قد توج بدرع الدوري في الموسمين الماضيين وذلك مع المدربين الفرنسي كارتيرون والبرتغالي فيريرا.