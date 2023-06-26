إصابة محامٍ بطعنات أثناء خروجه من محكمة كفر شكر

تكثف أجهزة الأمن القليوبية من جهودها لضبط شخص، طعن محامي بسبب خصومة بينهم، حيث تتبعه أثناء خروجه من محكمة كفر شكر وغافله وطعنه عدة طعنات نافذه في جسده نقل على إثرها إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد الشريف مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بوصول "منير.ع.ش" 55 سنة محام حر مقيم بقرية كفر عزب غنيم بكفر شكر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر إلى موقع الحادث وجرى نقل المصاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم وعلاجه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

من جانبه أكد منصور الجيوشي نقيب المحامين بكفر شكر، أن الواقعة جرت على سلم محكمة كفر شكر وعلى مرأى ومسمع من الجميع، حيث طعن المحامي "المجني عليه" عدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج داخل غرفة عمليات المستشفى منذ أكثر من ثلاث ساعات، مشيرا أن هذا المتهم سبق اتهامه في جريمة قتل عمد ومفرج عنه حديثا بعد قضاء عقوبة 20 عاما تقريبا.

وأوضح نقيب المحامين بكفر شكر أن المحامي الذي جرى طعنه كان متواجد داخل المحكمة لأداء عمله ومتابعة أحد القضايا الذى حصل على البراءة فيها ضد الجاني وعائلته مما أثار حفيظة الجاني وقام بطعنه عدة طعنات على سلم المحكمة.