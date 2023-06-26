محافظ شمال سيناء: استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام عيد الأضحى المبارك

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عن استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والحماية المدنية.

ووجه المحافظ بتواجد مدير مسؤول في كل قطاع وتنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقًا لجدول نوبتجيات بكل قطاع مع موافاة غرفة عمليات المحافظة بالجدول، مشددًا على ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ حملات مشتركة بين مديريات الصحة والطب البيطري والتموين للمرور على الأسواق ومحلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.