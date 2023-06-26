وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يهنأ محافظ قنا بعيد الأضحى المبارك

استقبل اللواء أشرف الداودى بمكتبه اليوم الإثنين، وفد من أعضاء مجلسىّ النواب والشيوخ، لتقديم التهنئة له بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث ضم الوفد كل من النائب محمد مصطفى الجبلاوى، والنائب مصطفى محمود مصطفى، والنائب العمدة مبارك احمد عامر، والنائبة سحر صدقى، والنائبة سناء حسانى، أعضاء مجلس النواب، والنائب عبدالفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ.

رحّب محافظ قنا بوفد أعضاء مجلسىّ النواب والشيوخ، ووجه لهم الشكر على تهنئتهم، معربا عن سعادته بهذه الزيارة، التى تؤكد على العلاقات الطيبة والتواصل المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسىّ النواب والشيوخ، وذلك في إطار تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في جميع القطاعات، بهدف تحسين أحوالهم المعيشية.

من جانبهم قدم الوفد تهنئتهم لمحافظ قنا، متمنيين مزيدا من الرفعة والتقدم لمحافظة قنا ومصرنا الحبيبة عموما، وأن يحفظ الله هذا الوطن، وأن يهيئ له مزيدا من التقدم والنجاح، معربين عن تقديرهم لما يقوم به محافظ قنا، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة من جهود حثيثة لتحقيق خطة التنمية المستدامة التي استهدفتها الدولة على أرض قنا، داعين الله أن يُعيد هذه الأيام المباركة على مصر بالخير واليمن والبركات.