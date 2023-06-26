رئيس جامعة المنوفية يهنئ المحافظ بعيد الأضحى المبارك

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بزيارة إلى ديوان عام المحافظة؛ وذلك لتهنئة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

رافق رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وحضر اللقاء محمد موسى نائب المحافظ وبعض أعضاء مجلس النواب.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للمحافظ ولأبناء المحافظة بحلول هذه المناسبة العطرة داعيا المولى عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية بأكملها بالخير واليمن والبركات، كما وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للمحافظ لمساهماته العديدة وجهوده المستمرة فى خدمة الجامعة والمحافظة، مشيدا بما يتم تحقيقه من إنجازات وتطوير شامل على كافة الأصعدة والتوسع فى خطط التنمية بالمحافظة تنفيذا لخطة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته البالغة بتلك الزيارة مؤكدا أن الأعياد تعد فرصة جيدة لتقوية وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين الناس جميعًا، وقدم الشكر لرئيس الجامعة لحرصه الدائم على تبادل الزيارات فى جميع المناسبات، وموجها خالص التهنئة لأهالي وأبناء شعب المنوفية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.