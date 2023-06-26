رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحي المبارك وذكري ثورة 30 يونيو

قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أسمى آيات التهاني، للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، أعاده الله على الامة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، والتى تتزامن مع الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو، والتي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، ففي هذا اليوم العظيم خرج الملايين من أبناء الشعب المصري منتفضين ضد قوي الشر والظلام في مشهد حضاري يصعب تكراره ويستحيل نسيانه.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الشعب المصري صنع واحدة من أعظم الثورات في التاريخ، ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار، وتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر والمستقبل.

كما تقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، بخالص التهنئة لأسرة جامعة كفر الشيخ، من عمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجميع الجهاز الإداري، والطلاب، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على الجميع أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات.

ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ، الله عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبات على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، ومواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.