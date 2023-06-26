سؤال برلماني بشأن هدم منزل صدر له قرار إزالة بمركز القوصية بأسيوط

تقدمت النائبة سناء السعيد؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن هدم منزل صدر له قرار إزالة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط .



وأوضحت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في سؤالها أنه نتج عن الهدم موت فتاة في مقتبل العمر كانت بداخل المنزل.

وأشارت النائبة سناء السعيد، إلى أنه وبالتواصل مع المسؤولين بالمحافظة أفادوا بأن المنزل صدر له قرار أزالة وعند التنفيذ تصدى لهم السكان لمنع الهدم وأصر ممثلو المجلس المحلي على تنفيذ الامر ونتج عن التنفيذ موت فتاة بداخل المنزل المهدوم .