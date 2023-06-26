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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يفوز بجائزة هدف الموسم 2022/2023

محمد صلاح
محمد صلاح
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حصد الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، جائزة هدف الموسم 2022 / 2023 في صفوف الريدز، حسب تصويت الجماهير.

وتوج صلاح بالجائزة عن هدفه في شباك مانشستر سيتي الإنجليزى، خلال مباراة الدور الأول على ملعب آنفيلد، والتي فاز بها الريدز بهدف دون رد.

وجاء الهدف بعدما تسلم صلاح كرة طويلة من أليسون، مراوغا جواو كانسيلو بلمسة بديعة، قبل أن ينطلق ويسجل في شباك إيدرسون حارس السيتي.

وتفوق هدف صلاح على هدف زميله الكولومبي لويس دياز في شباك كريستال بالاس، الذي احتل المركز الثاني.

وجاء هدف ترينت ألكسندر أرنولد في شباك ليستر سيتي بالمركز الثالث.

وحل ليفربول خامسًا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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