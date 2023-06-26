اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مني

وسط درجات حرارة مرتفعة، اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام ظهر اليوم الإثنين، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

واستقر الحجاج في الخيم التي امتدت على مساحات شاسعة، وسط ارتفاع بدرجات الحرارة تجاوزت 44 مئوية.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز عربية" فتوافد الحجاج إلى منى برفقة رجال الأمن، الذين أشرفوا على العملية بالتعاون مع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وكانت حركة التصعيد انسيابية بفضل اعتماد خطط مرورية محكمة للسيطرة على الحركة في الطرقات.

كذلك شارك الطيران التابع للأمن في دعم القوات على الأرض لضمان مرونة حركة الحجاج، ووصولهم للمشعر بيسر.

وحذرت وزارة الصحة في فيديو توعوي الحجاج من حرارة الشمس، معتبرة ذلك من الأمور التي تهدد الصحة، ناصحة ضيوف بيت الله الحرام بشرب السوائل بكميات كبيرة، والحرص على حمل المظلة.



درجات حرارة مرتفعة في منى



وبلغت درجة الحرارة في مكة ظهر الاثنين 45 درجة مئوية، الأمر الذي جعل وزارة الصحة السعودية تحذر الحجاج من الإصابة بالإجهاد.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، تشهد المشاعر المقدسة درجات حرارة تتراوح ما بين 42 – 45 درجة مئوية خلال موسم حج هذا العام.

ودعت الوزارة الحجاج لاستخدام المظلات والإكثار من شرب السوائل وتجنب إرهاق الجسد واتباع الارشادات الصحية، لتفادي الإصابة بضربات الشمس.



تبريد أجواء منى



وللتخفيف من درجات الحرارة المرتفعة في مشعر منى، تضخ نقاط رذاذ الماء الموزعة في أرجاء المشعر وتتطاير تلطيفا للأجواء.

وتساعد هذه الطريفة في تخفيض درجة الحرارة من 5 إلى 7 درجات.

وخصصت وزارة الصحة 217 سريرا لاستقبال حالات ضربات الشمس، منها 166 سريرا في مستشفيات المشاعر المقدسة، و51 سريرا في مكة المكرمة.