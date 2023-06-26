أحمد حلمي يشارك جمهوره فرحة العيد بأغنية «أوووه».. فيديو

طرح الفنان أحمد حلمي أغنية جديدة بعنوان "أوووه" عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي من مسرحيته الجديدة "ميمو" ليشارك الجمهور فرحة العيد.

الأغنية هي التعاون الثاني الذي يجمع بين أحمد حلمي والشاعر مصطفى حدوته، وألحان وتوزيع كولبيكس، بعد أغنية "الحركة دي"، وإنتاج كرافت ميديا حمدي بدر.

الجدير بالذكر أن مسرحية "ميمو" سبق وتم عرضها خلال شهر فبراير الماضي بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، واشاد بها عدد كبير من النقاد والاعلاميين بالمملكة، خاصة وانه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز، كما تم عرضها مؤخرا في جدة، وابها محققه نفس النجاح.

"ميمو" بطولة: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.