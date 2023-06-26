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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مطران قوص ونقادة يهني محافظ قنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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زار نيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اليوم الاثنين، بمكتبه، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 

وقال الأنبا بيمن، إن رسالة الأديان السماوية تقوم على الحب والسلام، وأن المسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائما كيان واحد لا يتجزأ، ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة، موجها شكره وتقديره للمحافظ على ما يبذله من مجهودات مضنية للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، داعيا الله عز وجل أن يمن على مصرنا بالتقدم والرخاء  فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه قال محافظ قنا أن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصرى يؤكد على روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي يتميز بها الشعب المصرى دونًا عن شعوب العالم، وأنه سيبقى عصيا على أي محاولة للنيل من تلك الروح الوطنية التي تشكل حصنا آمنا لأبناء هذا الوطن، معربا عن خالص الشكر والتقدير لزيارة نيافة الأنبا بيمن، موجها التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى ىالمبارك، داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان.

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