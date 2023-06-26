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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو بقصر الثقافة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو، بقصر ثقافة كفر الشيخ، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية واعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

قبيل الحفل تم افتتاح، معرض للفنون التشكيلة، وتضمن الاحتفال عدد من الفقرات منها فيلم وثائقي تناول الانجازات التي شهدتها المحافظة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتناول الحفل عدد من الفقرات الفنية والاغاني الوطنية لفرقة الكورال بقصر الثقافة.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، فى ذكري الاحتفال بثورة 30 يونيو، أن الجيش المصرى بقيادته الحكيمة قد أكد على انحيازه الكامل لإرادة الشعب المصرى بكافة فئاته وطوائفه وتقدم رجاله الصفوف دفاعًا عن قدسية الوطن وسلامة أراضيه، ولم يقبلوا إلا ما يحقق لمصر مصالحها القومية العليا والحياة الكريمة لشعبها العظيم.

كما أشاد رئيس جامعة كفر الشيخ مع الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الخالدة بدور القوات المسلحة، حيث أن رجال القوات المسلحة يؤكدون دائمًا وفائهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها، متمسكين بالمبادىء والقيم العريقة التى تحفظ للأمة المصرية قوتها وتماسكها وشموخ إرادتها الوطنية، داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ الجيش المصري ويأيد خطاه لما فيه الخير والرخاء لشعبنا العظيم.

الدكتور عبد الرازق دسوقي بذكرى ثورة 30 يونيو جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ