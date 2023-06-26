محافظ دمياط تتفقد المحال التجارية في عزبة البرج

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بزيارة مفاجئة لمدينة عزبة البرج لمتابعة استعدادات الوحدة المحلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومتابعة حركة السلع بالسوق وتوافرها بأسعارها المقررة ، حيث تفقدت محال بيع اللحوم والاسماك والمخابز وحرصت على التواصل مع البائعين ، وأكدت على عدم المغالاة فى الأسعار والاعلان عنها بشكل واضح أمام المواطنين.

وفى سياق متصل، أعربت " الدكتورة منال عوض " عن استيائها من تدنى مستوى النظافة بالسوق و المناطق المحيطة و جسر النيل ، حيث شددت على تكثيف حملات النظافة والدفع بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات فورًا ، وتوزيع صناديق قمامة بنطاق الشوارع ، كما أكدت على التواجد الميدانى لمتابعة الأسواق وكافة الأعمال بالمدينة.

وعلى جانب آخر وخلال الزيارة، حرصت " المحافظ " على التواصل مع المواطنين و الاستماع إلى مطالبهم ، حيث وجهت تعليماتها الى رئيس الوحدة المحلية ببحث جميع المطالب المقدمة.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب شكري مدير عام مديرية الطب البيطري بدمياط، أنه سيتم فتح المجازر الحكومية بالمحافظة طوال ايام عيد الاضحي لذبح الاضاحي بالمجان، مناشدا اصحاب الاضاحى عدم الذبح ف الطرق ورمى المخلفات بالشوارع حتى لا يتعرضوا للمساءله القانونية .

واضاف شكري في تصريحات له ، أنه سيتم شن حملات مكبرة للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

قال طارق ابو النجا مدير ادارة المجازر في محافظة دمياط ، أنه تم التجهيز والانتهاء من استعدادات مجازر محافظة دمياط لاستقبال الاضاحي وان هناك تعاون تام لفتح كافة المجازر الحكومية بالمحافظة خلال عيد الاضحى بحيث يتم تلافي الذبح في شوارع المحافظة حفاظا على الأهالي .

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية تضمن نتائج الحملات التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مدار ثلاثة أيام متتالية استكمالاً للجهود المبذولة لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة وكذلك مطابقتها للمواصفات الجودة، وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك،حيث أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن رفع درجة التأهب بكافة الاجهزة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك وتكثيف الحملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة، وكذلك الاطمئنان على جودة السلع المعروضة ، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات متتالية لمتابعة تلك المنظومة استهدفت مناطق مختلفة بالمحافظة.