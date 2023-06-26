صالون "البوابة نيوز".. جودة عبدالخالق: الوطنية الاقتصادية مهمة جدًا.. وعدد الوزارات في مصر كبير

قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق: "الناس انزعجت لما قلت أتمنى إن نلغي وزارة التعاون الدولي داخل الحوار الوطني"، موضحًا أن مبرراته لهذا الطرح أن الحكومات في بعض الدول تتشكل بمتوسط 20 وزارة ، وليس كمصر أكثر من 30 وزارة.

وتابع خلال “صالون البوابة نيوز”، أن حسن وضبط إدارة العلاقة من الخارج مع الدول والمؤسسات المالية من أهم خطوات الإصلاح الشامل، علاوة على تقليل الواردات المصرية، وإعطاء متنفس للإنتاج المصري المحلي، بالإضافة إلى الدخول في برنامج جاد للتقشف، دون المساس بالطبقات المجتمعية، بالإضافة إلى التركيز على الزراعة والصناعة"، مؤكدا أن الوطنية الاقتصادية مهمة جدا.

ورفض الدكتور جودة عبد الخالق تأييد طرح مشروعات القطاع العام أو الحكومية، مؤكدا أن هذا ليس هو الحل، متسائلا: لماذا شركة كانت تعمل في القطاع الخاص بأداء جيد.. وحين انتقلت للقطاع العام تدنى مستوى عملها؟، من المؤكد أن هناك خللا في آليات التشغيل والإدارة.