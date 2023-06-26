مني الحسيني: أطالب الإعلام بالابتعاد عن الرسائل الواهية الفاسدة للعقول

قالت الإعلامية مني الحسيني، أن الأعلام المصري بالتأكيد كان له دور في ثورة 30 يونيو ولكن ليس بمفرده بل أن الشعب المصري بكافه أطيافه هو البطل الحقيقي للثورة بعد رفضه حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضحت الحسيني في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الإعلام دائما صاحب رسالة وكلمة ولكن ليس هو فقط المحرك للأحداث الحالكة وقتذاك، فكان الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة يقفون وراء شعب مصر العظيم وكانوا قادرون علي أزالة الغمة والمحنة إلي أن خرجنا بسلام من جماعة الأخوان المتأسلمين وأصبحت البلد ملك للمصريين.

وتابعت ينبغي علي الإعلام أن يبتعد عن الرسائل الواهية التي تفسد العقول بالترندات المزيفة وخلافه، ولابد من تغير الرسالة الإعلامية في الفترة الحالية والمحتوي الإعلامي الذي يقدم كي يواكب الأجيال.

وأكدت أن الأغلبية التي تقدم في الإعلام حاليًا عبر القنوات الفضائية لا يواكب الفترة الحالية، مطالبة الإعلام بالتماسك وإدراك الوعي والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.