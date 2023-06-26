ضبط عنصر إجرامي في الإسماعيلية بحوزته بندقية وكيلو هيروين

تمكن النقيب احمد حمدي معاون مباحث مركز فايد بالاسماعيلية من ضبط عنصر إجرامي يدعي "علي، س"- له معلومات جنائية" - مقيم بشارع المطافي دائرة المركز، وبحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام).

وبمواجهة المتهم أمام المقدم محمود عبداللطيف رئيس مباحث مركز فايد اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بمعرفة النقيب احمد حمدي معاون مباحث مركز فايد فايد، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.