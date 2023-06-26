توريد 202 ألف طن قمح بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن كميات الأقماح الموردة من المزارعين في المحافظة، سواء ما تم توريده داخل المحافظة أو ما تم نقله خارج المحافظة من أقماح مزروعة، ضمن المساحة التي زرعها المزارعون بقرى ومراكز المحافظة، ومساحتها 215 ألف فدان، بلغت 202 ألف طن قمح.

وقال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أن استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالى يتم من خلال عدد 22 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ،

وان هناك متابعة من محافظ على مدار الساعة، خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها؛ حيث شدد، على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة؛ وقد بلغ إجمالى جمالى المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام، وحتى صباح اليوم الاثنين ( 202200 طن ).



وأشار إلى صدور توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، بمنح مواقع الاستلام اجازة عيد الاضحى خلال الفترة من 27/6/2023 وحتى 30/6/2023، على ان تعاود مواقع الاستلام عملها، اعتبارًا من 1/7/2023.