"صالون البوابة نيوز".. جودة عبد الخالق: تطلعات المواطنين عالية جدًا بشأن الحوار الوطني

قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق: إن تطلعات المواطنين عالية جدا بشأن الحوار الوطني، وهو شيء جيد جدا، وهناك ارتباط وتداخل قوي جدا بين ما هو سياسي واقتصادي في لجنة الحوار، حتى تخرج التوصيات مكتملة، ومجمل المشاكل الاقتصادية في مصر هو ما يتعلق بمشاكل الإدارة الاقتصادية، ولكن في العمق القضية قضية مجتمع، فهو لم يعد مشغولا بالإنتاج.

وتابع “جودة” في “صالون البوابة نيوز”:" اذا راجعنا تصريحات المسؤولين فإن كلمة إنتاج لا تتكرر في حديثهم، وإذا نتج عن الحوار الوطني دعم قضية الإنتاج سيكون ذلك إنجازا كبيرا سيعود على المجتمع والدولة، مشددا على ضرورة التركيز على العدالة الاجتماعية ودعمها.